Военный спутник россиян плюхнулся в Тихий океан – в Минобороны РФ признали

Фрагменты аппарата сгорели еще в атмосфере.

Главный центр разведки космической ситуации Космических войск России подтвердил факт схождения с орбиты спутника «Космос-2422».

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на комментарий Минобороны РФ.

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В министерстве отметили, что схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01.15 часов по московскому времени над акваторией Тихого океана.

Фрагменты аппарата сгорели еще в атмосфере.

Спутник запустили в 2006 году для отслеживания запуска баллистических ракет.

Напомним, украинские конструкторы из бюро «Южное» презентовали проект лунного лендера из семьи посадочных аппаратов на Луну.