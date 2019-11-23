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Военный спутник россиян плюхнулся в Тихий океан – в Минобороны РФ признали

18:25, 23 ноября 2019
Русский міръ
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Иллюстрация ESA

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на комментарий Минобороны РФ.

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В министерстве отметили, что схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01.15 часов по московскому времени над акваторией Тихого океана.

Фрагменты аппарата сгорели еще в атмосфере.

Спутник запустили в 2006 году для отслеживания запуска баллистических ракет.

Напомним, украинские конструкторы из бюро «Южное» презентовали проект лунного лендера из семьи посадочных аппаратов на Луну.

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Теги: #Россия#Роскосмос#супутник