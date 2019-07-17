В России запуск ракеты перенесли из-за трещины

Специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину клеем на стартовом комплексе космодрома.

В России перед запуском астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" в ночь на 13 июля возникла проблема, из-за которой переносили запуск.

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Она была связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя "Протон-М", рассказал "РИА Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину клеем на стартовом комплексе космодрома "Байконур".

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что причиной переноса пуска стало "снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака".

Ранее «Роскосмос» показал концепт космического корабля с ядерной установкой нового класса. Интернет пользователи, однако, заметили, что общий облик корабля подобен межзвездному космическому кораблю из американского фантастического фильма «Аватар» Джеймса Кемерона.