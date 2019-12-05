Блогер представил рейтинг самых уродливых зданий России (фото, видео)
10:24, 05 декабря 2019Русский міръ
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В первую пятерку вошли железнодорожный вокзал Самары, московский ТЦ "Наутилус", «Дворец земледельцев» в Казани, и ТЦ "Дом купца Аносова" в Тамбове.
"Саранск-Арена" признана самым уродливым зданием России / varlamov.ru
Известный российский блогер Илья Варламов представил свой список «100 самых уродливых зданий России». Первое место в «рейтинге» занял универсальный зал «Саранск-Арена».
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В первую пятерку также вошли железнодорожный вокзал Самары, московский ТЦ "Наутилус", «Дворец земледельцев» в Казани, и ТЦ "Дом купца Аносова" в Тамбове.
ТЦ "Дом купца Аносова", Тамбов / varlamov.ru
В списке есть множество прочих примечательных зданий. В частности – ЖК "Сергей Есенин" (он же "Дом-х*й") и "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.
ЖК "Сергей Есенин" Санкт-Петербург / varlamov.ru
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