Блогер представил рейтинг самых уродливых зданий России (фото, видео)

В первую пятерку вошли железнодорожный вокзал Самары, московский ТЦ "Наутилус", «Дворец земледельцев» в Казани, и ТЦ "Дом купца Аносова" в Тамбове.

Известный российский блогер Илья Варламов представил свой список «100 самых уродливых зданий России». Первое место в «рейтинге» занял универсальный зал «Саранск-Арена».

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В первую пятерку также вошли железнодорожный вокзал Самары, московский ТЦ "Наутилус", «Дворец земледельцев» в Казани, и ТЦ "Дом купца Аносова" в Тамбове.

В списке есть множество прочих примечательных зданий. В частности – ЖК "Сергей Есенин" (он же "Дом-х*й") и "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

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