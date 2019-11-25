В России показали "Москву будущего" с Киану Ривзом за рулем автобуса (видео)
15:27, 25 ноября 2019Русский міръ
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В созданной им графике показано, как машины летают у здания МИД России на Смоленской площади.
Киану Ривз за рулем автобуса / скриншот
Российский моушн-дизайнер Денис Унишков показал, как могла бы выглядеть Москва спустя несколько десятков лет.
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Соответствующее видео дизайнер выложил в своем Instagram-аккаунте.
В созданной им графике показано, как машины летают у здания МИД России на Смоленской площади. А на одну из остановок приземляется автобус, за рулем которого находится голливудский актер Киану Ривз. Транспорт следует по маршруту Москва - Ночной город.
По мнению пользователей соцсети, воздушный транспорт помог бы в борьбе с пробками.
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