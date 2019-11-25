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В России показали "Москву будущего" с Киану Ривзом за рулем автобуса (видео)

15:27, 25 ноября 2019
Русский міръ
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Киану Ривз за рулем автобуса / скриншот

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Соответствующее видео дизайнер выложил в своем Instagram-аккаунте.

В созданной им графике показано, как машины летают у здания МИД России на Смоленской площади. А на одну из остановок приземляется автобус, за рулем которого находится голливудский актер Киану Ривз. Транспорт следует по маршруту Москва - Ночной город.

По мнению пользователей соцсети, воздушный транспорт помог бы в борьбе с пробками.

Как сообщал УНИАН, в Череповце Российской Федерации руководство поликлиники, которая располагается в доме 45 по улице Комсомольской, установило железные ворота с замком без забора. Сторож закрывает их на ночь каждый день.

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Теги: #Россия#Москва#Киану Ривз