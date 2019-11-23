Наемник "Вагнера", расчленивший мужчину в Сирии, учит патриотизму российских детей

Руслан – бывший военный. В 19-летнем возрасте он принимал участие в боевых действиях в Чечне. Получил травмы и лечился в двух госпиталях. В 2001 году его признали ветераном боевых действий.

Предполагаемый палач и член группировки «Вагнер» россиянин Руслан, который показал на видео, как расчленяет араба, сейчас работает с детьми.

Эту информацию установило петербургское издание Фонтанка.

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Первый ролик жесткой расправы мужчины наемниками группы «Вагнер» попал в сеть несколько лет назад. В ноябре 2019 года в сети появилось продолжение истории – еще три части видеозаписи, из которых, в частности, стало понятно, что случилось с арабом. Его сначала изуродовали кувалдой, потом отрезали голову и сожгли под музыку. На видео все участники расправы закрывали свои лица, кроме одного. Благодаря этому журналистам удалось установить его личность.

Руслан – бывший военный. В 19-летнем возрасте он принимал участие в боевых действиях в Чечне. Получил травмы и лечился в двух госпиталях. В 2001 году его признали ветераном боевых действий.

В разговоре с журналистами Руслан не признался, что пытал человека на видео, а на вопрос, почему у него такие же данные паспорта, что и в палача, ответил, что не знает. Также он убежал от вопроса, имеет ли татуировку на левой части груди.

В то же время Руслан подтвердил, что участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи.

«Ну, выступаем волонтерами. На школьных собраниях по ориентированию, туризму. Зарплату не получаем. Ну дети же, по 12 лет. У них, например, не хватает педагогов. Подумаешь, постоять три часа, пока они полосу препятствий преодолевают», – заявил он.

В соцсети журналисты нашли фотографии Руслана в казачьей форме. Он присутствует на мероприятиях патриотического воспитания с участием детей.