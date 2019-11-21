Журналисты нашли одного из палачей "группы Вагнера", совершивших жестокую расправу в Сирии (видео 18+)

Изверги сначала изуродовали мужчину кувалдой, потом отрезали ему голову и сожгли под музыку.

Спустя два года после появления первого видео, на котором запечатлено жестокое убийство мужчины в Сирии, журналисты установили личность одного из палачей. Им оказался служивший в разведке «группы Вагнера» российский наемник.

Об этом пишет «Новая газета».

Читайте такжеИзбивал заключенных под "гимн" Третьего Рейха: в РФ сотрудник ФСИН отделался условным срокомОтмечается, что первый видеоролик о расправе появился в Сети вечером 30 июня 2017 года. Комментаторы предположили, что на видео могут быть действующие в Сирии бойцы «группы Вагнера», но никто не смог этого подтвердить.

В ноябре 2019 года в Сети появилось продолжение истории – еще три части видеозаписи, из которых, в частности, стало понятно, что случилось с арабом. Его сначала изуродовали кувалдой, потом отрезали голову и сожгли под музыку.

На видео все участники расправы закрывали свои лица, кроме одного. Благодаря этому журналистам удалось установить его личность. В распоряжении редакции имеется копия его паспорта, собственноручно заполненная анкета службы безопасности «группы Вагнера», расписка о неразглашении информации и автобиография.

Внимание! Видео содержит жестокие сцены убийства человека!

Прессе также удалось узнать, кем был погибший, время и место казни. Убитый – Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Он уезжал из Сирии во время войны, но в июле 2017 года вернулся, и его мобилизовали в резерв армии Башара Асада. Затем дезертировал, однако его поймали. Место казни идентифицируют как месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.