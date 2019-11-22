Пытал утюгом: экс-любовница российского "Наполеона-убийцы" рассказала ужасные подробности из совместной жизни

Катрин замечает, что для него она была «старовата», поскольку 48-летний преподаватель любил «девственниц 18-19 лет».

Жительница Петербурга (Россия) Катрин рассказала местному изданию о совместной жизни со своим преподавателем и ныне обвиняемым в убийстве и расчленении россиянки Олегом Соколовым.

Познакомилась Катрин с Соколовым 15 лет назад, пишет Фонтанка.

По ее словам, мужчина заставлял наряжаться ее «как куклу» и показывал другим: «Он любил один тип духов, которыми пользовались его жена и все любовницы. Меня тоже он заставлял ими пользоваться. А еще он не скупился на плюшевое гов*о, заваливал медвежатами. Говорил, что это он такой плюшевый, просил называть его мишкой».

Катрин замечает, что для него она была «староватой», поскольку 48-летний преподаватель любил «девственниц 18-19 лет».

У Соколова часто были приступы агрессии. 29 октября студентка хотела покинуть профессора. В ответ услышала оскорбления, а потом он спокойно попросил забрать вещи из квартиры.

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«Он встретил меня возле машины. Я еще раз объяснила, что мы должны разойтись. Он помог снять шубу и тут же схватил мои руки, наглухо завязал их веревкой. Я в две секунды оказалась на стульчике. Он привязал меня к нему», – продолжает Катрин.

Девушка рассказывает, что «все происходило в холле»: «... у него были подготовлены свечи, выключил свет, зажег их. Он примотал меня так, что я пошевелиться не смогла. Потом начал меня бить, принес утюг».

«Он кричал, что я с*ка, монстр, чудовище. Он был абсолютно убежден, что у меня есть любовник. Я думаю, он хотел меня убить, но по каким-то причинам этого не смог сделать. Он мне угрожал: «Никто не знает, что ты у меня, что ты в Москве. Я тебя убью и закопаю на стройке. Никто тебя не будет искать. По крайней мере у меня».

«Я смогла высвободить правую ногу и стала снимать веревку с другой. С этим стулом побежала в соседнюю комнату. Он меня пихнул, я упала. Стул оказался возле поясницы, он бил по нему. Потом накинул мне шнур на шею. Когда я уже начала задыхаться, отпустил».

У Соколова произошла истерика, после которой он помог девушке освободиться и даже принес лекарства.

Студентка была в квартире профессора несколько дней. После этого случая она неоднократно пыталась разорвать отношения с мужчиной. Соколов продолжал преследовать и угрожать любовнице еще длительное время.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского вуза Анастасия Ещенко, в убийстве которого подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.