Депутаты предлагают усовершенствовать правовое регулирование производства меха в Украине

Соответствующим законопроектом также усиливается ответственность за жестокое обращение с животными.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании правового регулирования производства меха в Украине (№2360-1).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются ряд депутатов от "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.

Так, законопроектом в законе "Об охране окружающей среды", в частности, определяется, что с целью обеспечения права граждан на безопасную окружающую среду и других их экологических прав, хозяйственная деятельность по разведению, выращиванию и/или содержанию пушных животных с целью производства меха разрешается только при условии ее соответствия требованиям, утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере животноводства.

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Указанные требования устанавливаются с учетом биологических характеристик различных видов (категорий) пушных животных в отношении пространства (ограждений, помещений, клеток), оборудования и технологий, необходимых для содержания пушных животных; обеспечение надлежащего питания и благополучия пушных животных; обеспечения гигиены, защиты здоровья и ветеринарного обслуживания пушных животных; транспортировки и забоя пушных животных; проведения научных исследований относительно пушных животных.

В законе "О защите животных от жестокого обращения" предлагается ввести определение понятия "пушные животные". Так, это сельскохозяйственные животные, к которым относятся кролики и любые непроизводительные животные, которые разводятся, выращиваются или содержатся с целью производства меха и не предназначены для потребления человеком.

В законе "Об оценке воздействия на окружающую среду" предлагается установить, что вторая категория видов планируемой деятельности и объектов, которые могут иметь значительное влияние на окружающую среду и подлежат оценке воздействия на окружающую среду, включая, в частности, и мощности для выращивания пушных животных (более 1 тыс. голов основного стада).

Кроме того, проектом закона предлагается ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными.

Так, в Кодексе Украины об административных правонарушениях устанавливается, что жестокое обращение с животными влечет за собой наложение штрафа от 300 до 500 (сейчас - от 200 до 300) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, пропаганда жестокого обращения с животными, влекут за собой наложение штрафа от 500 до 700 (сейчас - от 300 до 500) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Предлагается, чтобы этот закон вступил в силу с 1 января 2023 года. При этом Кабинет министров в течение одного года со дня опубликования этого закона должен обеспечить разработку и принятие Государственной программы по развитию производства меха в Украине на период до 1 января 2028 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает усовершенствование правовых норм, регулирующих осуществление хозяйственной деятельности по разведению, выращиванию и содержанию пушных животных с целью производства меха, а также приведение таких норм в соответствие с европейским законодательством.