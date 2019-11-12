Россиянин после допроса в полиции попал в реанимацию и умер

Полицейские заявили сестре погибшего, что он сам бился головой об стены.

36-летний россиянин Тимур Хинчагов умер в реанимации после допроса в отделении полиции поселка Бор Ленинградской области РФ.

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Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»), ссылаясь на сестру погибшего – Карину Хинчагову.

"23 октября он повздорил со своей гражданской женой в магазине, – рассказала она. – Они даже не ругались, просто говорили на высоких тонах. Во время их разговора сотрудники супермаркета вызвали полицию", – объяснила она.

Мужчину доставили в отдел полиции. Его гражданская супруга звонила туда, чтобы узнать, когда его отпустят. Ей сообщили, что отпустят Хинчагова в течение суток, поскольку предъявить ему нечего.

Тем не менее, утром 24 октября Тимур уже был в реанимации города Пикалево. Врач сообщил родным, что мужчина находится "в очень тяжелом, нестабильном состоянии, его мозг сильно поврежден, а всем травмам не более суток".

По словам сестры погибшего, в полиции все отрицают, и заявляют, что врач такое сказать не мог.

«Они утверждают, что у них есть видео, на котором видно, что он бился головой об стены, но показать они мне его не могут до окончания следственных действий», – рассказала Карина Хинчагова.

При этом в свидетельстве о смерти отмечается, что "причина смерти не установлена".

Сестре погибшего сообщили о возбуждении по данным фактам уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«Мне моего брата уже никто не вернет, но я хочу, чтобы в будущем больше никто не пострадал, чтобы ничьих детей не убили", – заключила женщина.

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