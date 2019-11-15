В аэропорту Москвы не разминулись два пассажирских самолета

Обстоятельства инцидента выясняются.

Airbus A-320 из Минска задел другой самолет на рулевой дорожке в московском аэропорту «Шереметьево».

Об этом сообщили в экстренной службе региона.

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«Во время движения по рулевой дорожке Airbus A-320 рейса Минск-Москва задел другое воздушное судно», – сообщил один из представителей службы российским СМИ.

Также он добавил, что самолет из Беларуси принадлежит компании «Аэрофлот». В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Лайнеры получили незначительные повреждения. Обстоятельства выясняются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 ноября в аэропорту российского Хабаровска прямо на взлетной полосе загорелся двигатель самолета Embraer-190.