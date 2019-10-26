Россияне занимались сексом в самолете на глазах у пассажиров (видео)

Бортпроводница громко попросила мужчину надеть штаны и учитывать турбулентность самолета.

В России супруги занимались сексом в салоне самолета отечественного авиаперевозчика, несмотря на пассажиров, сидящих рядом.

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Видео неприятного курьеза попало в Twitter.

Стюардесса подошла к паре, когда женщина потянулась к ширинке своего мужа. Бортпроводница громко попросила мужчину надеть штаны и учитывать турбулентность самолета.

«Самолет сядет – и вы выйдете отсюда. Так, уберите руку с его члена! Заберите свой половой член в трусы», – настаивала сотрудница авиакомпании.

Рейс авиакомпании «Россия» едва не прервал из за любвеобильной парочки Бортпроводнице пришлось силой разнимать мужчину и женщину они слегка увлеклись петтингом



«Так уберите руку с его члена! Убирайте свой половой член в трусы!»



Уважаемые пассажиры следите за своей ручной кладью pic.twitter.com/QNyopZMhQg — Olga (@obulg2014) October 26, 2019

Как сообщал УНИАН, 30-летняя американка Эдди Эндрюс покинула церковь мормонов из-за сексуального подавления и стала популярной порноактрисой.