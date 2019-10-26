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Россияне занимались сексом в самолете на глазах у пассажиров (видео)

12:39, 26 октября 2019
Русский міръ
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Стюардесса подошла к паре, когда женщина потянулась к ширинке своего мужа / Скриншот

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Видео неприятного курьеза попало в Twitter.

Стюардесса подошла к паре, когда женщина потянулась к ширинке своего мужа. Бортпроводница громко попросила мужчину надеть штаны и учитывать турбулентность самолета.

«Самолет сядет – и вы выйдете отсюда. Так, уберите руку с его члена! Заберите свой половой член в трусы», – настаивала сотрудница авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, 30-летняя американка Эдди Эндрюс покинула церковь мормонов из-за сексуального подавления и стала популярной порноактрисой.

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Теги: #Россия#курьезы#секс