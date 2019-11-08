В России загорелся самолет с пассажирами (видео)

Самолет должен был отправиться по маршруту Хабаровск – Магадан.

В ночь на 8 ноября в аэропорту российского Хабаровска прямо на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190.

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Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Возгорание случилось во время запуска двигателя.

На борту самолета находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы. Сотрудникам аэропорта удалось ликвидировать пожар, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в России супруги занимались сексом в салоне самолета отечественного авиаперевозчика, несмотря на пассажиров, сидящих рядом.