В России загорелся самолет с пассажирами (видео)
08:13, 08 ноября 2019Русский міръ
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Самолет должен был отправиться по маршруту Хабаровск – Магадан.
В ночь на 8 ноября в аэропорту российского Хабаровска прямо на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190.
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Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Возгорание случилось во время запуска двигателя.
На борту самолета находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы. Сотрудникам аэропорта удалось ликвидировать пожар, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в России супруги занимались сексом в салоне самолета отечественного авиаперевозчика, несмотря на пассажиров, сидящих рядом.
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