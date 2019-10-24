Мормонка покинула церковь и стала порнозвездой (фото)

Женщина говорит, что нынешняя работа чем-то схожа с предыдущей, когда она ездила с миссиями привлечь больше людей к Церкви.

30-летняя американка Эдди Эндрюс покинула церковь мормонов из-за сексуального подавления и стала популярной порноактрисой.

Женщина говорит, что нынешняя работа чем-то схожа с предыдущей, когда она ездила с миссиями привлечь больше людей к Церкви, пишет The Sun.

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Женщина выросла в небольшом городке в тихоокеанском северо-западном регионе в семье религиозных родителей. В 17 лет она присоединилась к Церкви мормонов и вспоминает прихожан в положительном контексте.

Американка впервые занялась сексом еще до вступления в Церковь. После того "строго придерживалась запрета на добрачный секс".

Эдди утверждает, что вся проблема заключалась в том, что секс там считали "очень серьезным грехом и постыдным делом".

По ее словам, религия мормонов едва не лишила ее личности. Женщина чувствовала себя монахиней, полностью преданной своей религии.

«Меня сексуально репрессировали!», – сказала Эдди.

Но ключевым моментом, который заставил ее задуматься, стал жесткий отказ присутствовать на свадьбе сестры из-за слишком нескромного платья. В 2017 году женщина покинула Церковь и переехала в Калифорнию, чтобы стать актрисой.

Несмотря на степень бакалавра, Эдди долгое время искала работу, работала официанткой, однако стала экзотической танцовщицей. Там она познакомилась с порноагентами.

Семья хоть и рада за Эдди, но за ее карьерой не следит.

Как сообщал УНИАН, порноактриса Джесса Роудс рассказала о самой тяжелой сцене, в которой ей приходилось сниматься.