В России псих с топором заставлял медиков сделать уборку в квартире

Выяснилось, что неадекватный мужчина страдает хроническим психическим расстройством и должен получать медицинскую помощь в стационарных условиях.

В России житель Астраханской области вызвал «скорую помощь» для своей пожилой матери и пытался заставить приехавшую на вызов бригаду убраться у него дома, размахивая топором.

Читайте такжеИз больницы в СИЗО: в России задержали больного раком 73-летнего инвалидаОб этом говорится в сообщении регионального управления Министерства внутренних дел.

Отмечается, что заявление в полицию написал один из пострадавших медиков. Он указал, что, когда бригада приехала на вызов, сын пациентки не пустил их в квартиру, возмутившись, что «выполняет их работу, ухаживая за больной матерью». Астраханец потребовал от врачей убраться в помещении и, получив отказ, схватился за топор.

В итоге было заведено дело об угрозах и попытке нападения на работников скорой. Позднее выяснилось, что 63-летний мужчина состоял на учете в психиатрической больнице. Его направили на судебно-медицинскую комиссию, которая постановила, что он страдает хроническим психическим расстройством и должен получать медицинскую помощь в стационарных условиях.

Дело направлено в суд для принятия решения о принудительном лечении фигуранта.

Как ранее сообщал УНИАН, россиянин совершил массовую резню, когда грабил дом.