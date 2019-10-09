Россиянка избила младенца на глазах у прохожих (видео)

По данному факту проводится проверка.

В российском Северодвинске неизвестная женщина избила ребенка в коляске, полиция начала проверку по данному факту.

Читайте такжеВ России убийца расчленил тело жертвы и выбросил из окна – голову убитой нашли детиОб этом сообщили в УМВД по Архангельской области, передает Lenta.ru.

Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе «Северодвинск life» запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

На записи, снятой очевидцами, видно, как женщина сначала пытается успокоить ребенка и качает коляску, после чего садится на корточки и начинает что-то искать в траве. После этого она встает и несколько раз бьет ребенка.

Управления уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних ведут поиски женщины.

Как ранее сообщал УНИАН, в России муж до смерти забил жену после рождения мертвой дочки.