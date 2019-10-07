цей матеріал доступний українською

В РФ впервые оштрафовали за курение на балконе - "сдала" соседка

21:23, 07 октября 2019
Русский міръ
316 0
REUTERS

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Женщина, которая представилась Юлией, пояснила, что вызвала экстренные службы, когда заметила возгорание.

Читайте такжеКурите на здоровье, с вас пять тысяч: в МЧС РФ объяснили запрет на курение на балконах

«Залили мой балкон в целях безопасности, когда тушили пожар. Пожарных вызвала я сама. Это днем случилось. Шел дым, потом появилось пламя», - рассказала она.

Соседка отметила, что проживающая в этой квартире семья не специально устроила пожар.

«Они приличные люди», - рассказала россиянка.

Стоит отметить, что 7 октября в Ставропольском крае был выписан один из первых штрафов за курение на балконе. Курильщику придется заплатить четыре тысячи рублей. Нарушение было зафиксировано 4 октября. Площадь пожара составила менее одного квадратного метра.

Как сообщал УНИАН, российское правительство утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ запрещено курить на балконах.

«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», - заявили агентству в ведомстве.

Соответственно, отныне в России запрещено жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#курение