В РФ впервые оштрафовали за курение на балконе - "сдала" соседка

По словам "соседки", хозяева квартиры "приличные люди".

Жителя Ставропольского края Российской Федерации, который один из первых был оштрафован за курение на балконе, «выдала» его соседка.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Женщина, которая представилась Юлией, пояснила, что вызвала экстренные службы, когда заметила возгорание.

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«Залили мой балкон в целях безопасности, когда тушили пожар. Пожарных вызвала я сама. Это днем случилось. Шел дым, потом появилось пламя», - рассказала она.

Соседка отметила, что проживающая в этой квартире семья не специально устроила пожар.

«Они приличные люди», - рассказала россиянка.

Стоит отметить, что 7 октября в Ставропольском крае был выписан один из первых штрафов за курение на балконе. Курильщику придется заплатить четыре тысячи рублей. Нарушение было зафиксировано 4 октября. Площадь пожара составила менее одного квадратного метра.

Как сообщал УНИАН, российское правительство утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ запрещено курить на балконах.

«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», - заявили агентству в ведомстве.

Соответственно, отныне в России запрещено жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября 2019 года.