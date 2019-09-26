В России запретили курить на балконах

Россиянам также запретили жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах.

Российское правительство утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ запрещено курить на балконах.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

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«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», - заявили агентству в ведомстве.

Соответственно, отныне в России запрещено жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Кроме того, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Последние, в частности, будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае возгорания. А в больницах палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут оборудованы на первых этажах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября 2019 года.