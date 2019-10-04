В России экс-министр "в припадке ярости" расстрелял лошадей

Животные зашли к бывшему чиновнику на его пшеничные поля.

В Орджоникидзевском районе Хакасии бывший министр сельского хозяйства республики Иван Вагнер в припадке ярости расстрелял чужих лошадей.

Читайте такжеВо Владивостоке мужчина до смерти забил женщину-кондуктораОб этом пишет Lenta.ru.

Уточняется, что Вагнер открыл огонь по животным из-за того, что те зашли на его пшеничные поля. Некоторые лошади были убиты, некоторые – ранены. Хозяева животных написали заявления и обратились в полицию. Убитых лошадей Вагнер предложил заменить животными из своего табуна.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее УНИАН сообщал, как супруги из России вместе с друзьями насиловали дочь.