В России экс-министр "в припадке ярости" расстрелял лошадей
16:23, 04 октября 2019Русский міръ
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Животные зашли к бывшему чиновнику на его пшеничные поля.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело / fermagid.ru
В Орджоникидзевском районе Хакасии бывший министр сельского хозяйства республики Иван Вагнер в припадке ярости расстрелял чужих лошадей.
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Уточняется, что Вагнер открыл огонь по животным из-за того, что те зашли на его пшеничные поля. Некоторые лошади были убиты, некоторые – ранены. Хозяева животных написали заявления и обратились в полицию. Убитых лошадей Вагнер предложил заменить животными из своего табуна.
На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
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