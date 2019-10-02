Устроили оргию: супруги из России вместе с друзьями насиловали дочь

Двум фигурантам объявлено о подозрении.

В Брянской области супругов подозревают в изнасиловании их малолетней дочери. Среди фигурантов также двое друзей пары.

Об этом сообщает пресс-служба Мглинского райсуда Брянской области, который и рассмотрит уголовное дело.

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Согласно материалам суда, четырех граждан подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет.

Двум фигурантам объявлены подозрения в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью, отца ребенка также обвиняют в причинении физических и психических страданий ребенку.

Дело заслушают в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, в Омске состоялся суд по делу об изнасиловании пятилетней давности. На суде стало известно, что в 2014 году 26-летний парень возле одного из магазинов выпивал с друзьями, среди которых была девушка. Молодой человек с ней флиртовал, но в какой-то момент девушка разозлила его, и он ушел.

Выместить злость он решил на незнакомке, которая шла навстречу. Он схватил прохожую за плечо в надежде, что ее зовут так же, как его обидчицу. Когда она ответила, что ее имя звучит иначе, мужчина решил не отступаться и затащил девушку в кусты. Когда жертва попыталась позвонить и стала кричать – пригрозил ей ножом.