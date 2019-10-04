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К стулу привязывали вчетвером: пьяная горничная устроила погром на российском теплоходе

14:21, 04 октября 2019
Русский міръ
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Буйную женщину примотали к стулу полотенцами и скотчем / фото: vodohod.com

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Курьезный случай произошел на судне «Юрий Андропов» из-за того, что горничная перебрала со спиртным.

После того, как женщина начала бросаться на людей и избила коллегу, помощник капитана велел запереть женщину в каюте.

Но та не успокоилась, начав крушить мебель и кричать, что убьет весь экипаж. Чтобы привязать буйную горничную к стулу, потребовалось четыре человека. Женщину примотали полотенцами и скотчем.

Что интересно, за свои действия под проверку правоохранителей попали сами члены экипажа.

Как сообщал УНИАН, в городе Конаково (Тверская область, Россия) женщина покусала продавца местного магазина и медиков, которых вызвали на место происшествия.

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Теги: #погром#Россия