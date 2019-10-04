Перевозбужденная россиянка покусала продавца и медиков (фото)
В городе Конаково (Тверская область, Россия) женщина покусала продавца местного магазина и медиков, которых вызвали на место происшествия.
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Инцидент произошел 4 октября в 11 утра, пишут в сообществе Подслушано у медиков г. Тверь.
По предварительной информации, бригада скорой помощи прибыла в один из магазинов города для оказания медицинской помощи женщине, которая находилась в психомоторном возбуждении.
Женщина проявляла агрессию в отношении к медикам и сотрудникам магазина и даже покусала одного врача и продавца.
Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске школьники стали массово распространять в сети порноролик якобы с участием их учительницы.