Перевозбужденная россиянка покусала продавца и медиков (фото)

С перевозбужденным женщиной справились правоохранители.

В городе Конаково (Тверская область, Россия) женщина покусала продавца местного магазина и медиков, которых вызвали на место происшествия.

Читайте такжеВ РФ признали невменяемым якутского шамана, который готовил обряд «изгнания Путина»

Инцидент произошел 4 октября в 11 утра, пишут в сообществе Подслушано у медиков г. Тверь.

По предварительной информации, бригада скорой помощи прибыла в один из магазинов города для оказания медицинской помощи женщине, которая находилась в психомоторном возбуждении.

Женщина проявляла агрессию в отношении к медикам и сотрудникам магазина и даже покусала одного врача и продавца.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске школьники стали массово распространять в сети порноролик якобы с участием их учительницы.