В России отсидевший за убийство жены мужчина убил вторую супругу

Результаты экспертизы показали, что у женщины имеются телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и внутренних кровоизлияний.

Жителя села Ныда Ямало-Ненецкого автономного округа, который ранее отсидел срок за убийство жены, подозревают в избиении второй супруги до смерти.

Об этом говорится на сайте пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

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По данным следствия, в селе Ныда Надымского района 19 марта 2019 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов кулаком в область лица. На следующий день семейная пара продолжила распитие спиртных напитков, а 21 марта мужчина обнаружил 57-летнюю потерпевшую без признаков жизни.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что у женщины имеются телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и внутренних кровоизлияний.

В ходе следствия установлено, что ранее мужчина был судим за причинение смерти по неосторожности своей первой супруге. Совместно с потерпевшей воспитывал несовершеннолетних детей от первого брака. В настоящее время следственные органы инициировали перед органами опеки вопрос о помещении детей в социальное учреждение с целью определения их дальнейшей судьбы.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренном ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В отношении подозреваемого решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина частично признает свою вину в совершенном преступлении.