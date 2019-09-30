Заманивала в баню и насиловала: в России поймали секс-шантажистку

Женщина вместе со своим 39-летним знакомым насиловала незнакомцев в сауне, а затем заставляла их платить.

В Набережных Челнах (Татарстан, РФ) женщина вместе со своим 39-летним знакомым насиловала незнакомцев в сауне, а затем шантажировала и заставляла их платить.

Об этом в понедельник, 30 сентября, со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости.

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Женщина искала жертв в социальных сетях, после чего приглашала на совместный отдых в сауне, куда затем приезжал ее знакомый.

Пара, угрожая ножом, удерживала и насиловала потерпевших, снимая происходящее на видео. Позднее жертв шантажировали записями, вымогая деньги - сумма достигала 18 тысяч рублей.

По данным следствия, сообщники совершили как минимум три нападения.

В настоящее время уголовное дело о незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, в Виннице задержан 32-летний местный житель по подозрению в истязании двух приемных детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.