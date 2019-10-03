В России похвастались витражом с советскими орденами для храма Вооруженных сил (фото)

Храм "будет символизировать духовность русского войска, поднимающего меч только для защиты своего Отечества".

Главный храм Вооруженных сил России украсят витражами с российскими и советскими орденами площадью около 1,5 тысячи квадратных метров.

40 тысяч наград СССР и России изготовят в Академии акварели и изящных искусств, говорится на сайте Минобороны РФ.

Собирают ордена в технике «тиффани».

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«Мы планируем добавить росписи стекла в те или иные ордена, что без сомнения добавит красок готовому витражу», – отметил ректор Академии Сергей Андрияк, добавив, что «для Академии это очень важная и интересная работа... Изготовить такой витраж – нечто беспрецедентное».

Главный храм Вооруженных сил РФ откроют в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» к 75-й годовщине Победы во Второй мировой.

Храм "будет символизировать духовность русского войска, поднимает меч только для защиты своего Отечества", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, которого задержали, когда он шел в Москву, чтобы «прогонять Путина-демона».