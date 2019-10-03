В РФ признали невменяемым якутского шамана, который готовил обряд «изгнания Путина»

Правозащитники хотят провести собственную экспертизу относительно вменяемости Александра Габышева.

Экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, которого задержали, когда он шел в Москву, чтобы «прогонять Путина-демона».

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Как сообщается в Telegram организации «Правозащита Открытки», об этом адвокату Ольге Тимофеевой сообщили в следственном отделении УФСБ Якутии.

Правозащитники хотят провести собственную экспертизу относительно вменяемости Габышева.

«В субботу мы ознакомимся с заключением, а в ближайшую неделю проведем свою экспертизу с независимыми экспертами, в том числе из Москвы. Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза была проведена 20 сентября. Габышева доставили в психоневрологический диспансер в сопровождении сотрудников ФСБ и принудили подписать соглашение о добровольном обследовании. Позже он согласие отозвал.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года. «Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью.

18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали. Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде.

22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.