В России школьник после ссоры зверски убил 15-летнюю девочку (фото)

Тело школьницы нашли накануне внутри заброшенного здания.

В российской Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса.

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Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, передает "РИА Новости".

Тело 15-летней школьницы нашли накануне внутри заброшенного здания.

На допросе подросток признался, что убил свою жертву после ссоры в порыве гнева. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Telegram-канал Hue, у девочки была пробитая голова.

Ранее в российском Железногорске 39-летний мужчина похитил, изнасиловал и убил семилетнего мальчика.