В России школьник после ссоры зверски убил 15-летнюю девочку (фото)
13:27, 03 октября 2019Русский міръ
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Тело школьницы нашли накануне внутри заброшенного здания.
Убитая девочка
В российской Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса.
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Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, передает "РИА Новости".
Тело 15-летней школьницы нашли накануне внутри заброшенного здания.
На допросе подросток признался, что убил свою жертву после ссоры в порыве гнева. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Telegram-канал Hue, у девочки была пробитая голова.
Ранее в российском Железногорске 39-летний мужчина похитил, изнасиловал и убил семилетнего мальчика.
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