BBC снял документальный фильм про якутского шамана

Интервью у шамана и его сторонников взяли накануне задержания Габышева полицией.

Русская служба BBC News сняли документальный фильм про якутского шамана Александра Габышева, который шел «прогонять» Путина из Москвы.

Журналисты провели с якутом несколько дней и пообщались с его близким окружением, говорится в ленте.

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В команде Габышева несколько десятков сторонников. По словам мужчины, желающих присоединиться к лагерю проверял его соратник «Ворон».

«Нам трудно, когда у нас незнакомые люди, предателей много. Шаман знает об этом и ждет момента», – сказал сам Ворон.

На пути в Москву к команде шамана с интересом обращались встречные. Впрочем, не все понимают или разделяют позицию шамана. Кое-кто говорит, что мужчина «хочет перемен» в России, поэтому отправился в столицу. Кому-то идея прогнать Путина не понравилась.

«Вера же должна быть правильная, а это просто сборище людей. Как можно идти в Москву, прогонять дьявола из Путина. Вы представляете? Всякая власть от Бога? Если Господь поставил такого правителя, значит и надо так этой стране», – сказал отец Андрей.

Александр Габышев заявляет, что не принадлежит к традиционным шаманам и что дар у него от природы. Кроме того, в лагере якута соединили шаманизм с верой в Иисуса Христа – проводили ежедневный православный молебен.

«Я иду именно прогонять Путина-демона. Ни один волос, ни одно физическое страдание мы демону не имеем права причинять. Если мы проиграем, над нами месть свершится страшная», – подчеркнул якут.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года. «Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью.

18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали. Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Суд выпустил его под подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.