"Призывал к насилию в отношении Путина": якутского шамана выпустили под подписку о невыезде

В выражениях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ, подытожили российские эксперты.

Суд выпустил якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «выгонять Путина», под подписку о невыезде.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

«Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в постановлении.

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Согласно документу, уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.1 ст. 280 УК РФ) была открыта 12 сентября. С 13 по 20 сентября шаман находился в розыске и был доставлен к следователям 20 сентября.

«Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования, в выражениях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ», – говорится в тексте документа.

Шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года. «Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью.