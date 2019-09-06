РПЦ будет производить игристые вина

В русской церкви нет лицензии на изготовление церковного кагора, но есть – на обычные вина.

Русская православная церковь получила лицензию на изготовление игристых вин.

Об этом русской службе BBC рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

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"Это пока закрытый коммерческий проект. Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино – как, скажем, у католиков папские вина, которые сложно купить", – сказал он.

Впрочем, издание отмечает, что компания церкви "Мезыбь" получила разрешение на выпуск обычного и игристого вина. При этом у компании нет лицензии на ликерное вино, который используют в производстве церковного кагора – сорта крепленого вина для богослужений.

Собеседники BBC предполагают, что вино найдет своих сторонников среди прихожан РПЦ, "которые регулярно посещают церковь".

Как сообщал УНИАН, в одном из лицеев российского Тамбова в кабинете географии повесили икону и портреты деятелей РПЦ, а также портрет Путина и губернатора области. Раньше их места над доской занимали портреты великих мореплавателей.