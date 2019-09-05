В российском лицее портреты Магеллана и Колумба заменили фотографиями Путина и патриарха Кирилла

Местная прокуратура проводит в учебном заведении проверку.

В одном из лицеев российского Тамбова в кабинете географии повесили икону и портреты деятелей РПЦ, а также портрет Путина и губернатора области. Раньше их места над доской занимали портреты великих мореплавателей.

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Как сообщает «МБХ Медиа», в соцсетях опубликовали фото из кабинета. На ней видно, что над доской висит икона, слева от нее портреты Владимира Путина и патриарха Кирилла, а справа — губернатора области Александра Никитина и митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.

Бывший ученик этого лицея Олег Самойлов рассказал журналистам, что раньше вместо этих портретов и иконы висели изображения мореплавателей: Христофора Колумба, Фернана Магеллана и Миклухо-Маклая.

Прокуратура начала проверку лицея по заявлению местного жителя Андрея Полякова. Он просил проверить законность размещения в учебном классе религиозной атрибутики и портретов патриарха с митрополитом.

«Считаю, что в данном случае совершенно игнорируется светский характер российского образования. Кроме того, подобное явление ставит в неравное положение представителей различных конфессий и демонстрирует доминирующую роль одной из них, что противоречит Конституции нашей страны», — отметил Поляков.

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