Мужчина в России угнал бронетранспортер ради бутылки вина (видео)

15:47, 10 января 2018
Русский міръ
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Мужчина рассказал, что не хотел устраивать погром, а просто не рассчитал габариты машины и перепутал педали.

В России мужчина протаранил бронетранспортером магазин, чтобы похитить бутылку вина / фото vgoroden.ru

В городе Апатиты Мурманской области в России мужчина украл с полигона бронетранспортнер и намеренно въехал на нем в магазин, чтобы украсть бутылку вина.

Видео с камер наблюдения обнародовал Life. Издание отмечает, что мужчина целился и вычислял, где именно надо разбить стекло чтобы дотянуться до заветной бутылки. Однако в результате мужчина снес всю витрину магазина.

Полицейским мужчина рассказал, что не хотел устраивать погром, а просто не рассчитал габариты машины и перепутал педали.

Издание отмечает, что забрать желанную бутылку вина мужчине все же удалось.

Как сообщал УНИАН, в российском Барнауле покупатель секс-шопа отбивался от грабителя тем, что первым попалось ему под руку. Это оказался огромный фаллоимитатор.

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