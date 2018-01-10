Мужчина в России угнал бронетранспортер ради бутылки вина (видео)

В городе Апатиты Мурманской области в России мужчина украл с полигона бронетранспортнер и намеренно въехал на нем в магазин, чтобы украсть бутылку вина.

Видео с камер наблюдения обнародовал Life. Издание отмечает, что мужчина целился и вычислял, где именно надо разбить стекло чтобы дотянуться до заветной бутылки. Однако в результате мужчина снес всю витрину магазина.

Полицейским мужчина рассказал, что не хотел устраивать погром, а просто не рассчитал габариты машины и перепутал педали.

Издание отмечает, что забрать желанную бутылку вина мужчине все же удалось.

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