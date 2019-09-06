"Я тебе пять тыщ даю, пойди и отдохни": в России избиркомам объясняли, как фальсифицировать голоса

На прошлой неделе российским избиркомам провели тренинги, на которых рассказывали, как мешать наблюдателям и вбрасывать голоса за "правильных" кандидатов.

В России членам избирательных участков накануне выборов проводили «тренинги» по фальсификации голосов.

Запись одного из инструктажей оказался в распоряжении Новой Газеты.

По словам собеседника, на прошлой неделе на их участок пришел мужчина лет 30-ти с голосом «миссионера». Председатель УИК его не представил. «Миссионер» рассказывал, в частности, как «мешать наблюдателям» и обходить камеры видеонаблюдения.

«На некоторых участках по 50, по 70 вбрасывали в последний момент. А пачка была увесистая, бюллетени были большие, складывать приходилось… Теперь такой планки нет, главное – 50% плюс один голос», – пояснил лектор.

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Организовать «задел» оратор предлагал путем надомного голосования, выбирая самых пожилых избирателей. Есть небольшая вероятность, что наблюдатели «будут проверять, голосовали или нет» эти «самые пожилые», добавил он.

Кроме того, лектор советовал членам комиссий звонить на несуществующие номера. Наблюдатели также могут пойти с группой к «надомникам». В таких случаях лектор предлагал коллегам разделиться на группы. Пусть все скандалисты пойдут с первой, тогда вторую можно без колебаний отправить минут через 20.

Если надомное голосование решило вопрос, продолжал оратор, дальше можно сидеть спокойно, поскольку «мы свой процент сделали». Но «надомников» не должно быть слишком много, максимум – 10-15%.

«Если у нас результат не выполнен, мы все делаем на подсчетах. Мы, допустим, уже знаем, сколько вброшено. Или знаем, что все сделано уже на надомном голосовании», – заявил он.

По закону, напоминает мужчина, извлеченные из урны бюллетени комиссия должна сначала рассортировать по фамилиях кандидатов с «галочкой», а затем подсчитать количество писем в каждой пачке. Но для «правильных» результатов лучше сортировать и считать одновременно, приказывает оратор.

Это, уверяет он, «не является нарушением закона». Если наблюдатели возмутятся, им надо объяснить: мол, час-полтора надо ждать сортировки.

Один из членов избиркома должен доставать из общей пачки бюллетень и вслух называть фамилию «с галочкой». Другой – подсчитывать «галочки».

Таким образом, подытожил оратор, наблюдатели просто физически не смогут отследить, как идет подсчет, и сверить записи с итоговыми протоколами. Наконец, до двух часов ночи наблюдатели уже устанут.

Если вариант не срабатывает, наблюдателей всегда можно подкупить.

«Они пришли сюда или идейные, или за деньги. Мы спрашивали, сколько стоит их смена. Как правило, 3-4 тысячи рублей. За эти 3-4 тысячи рублей они должны отсидеть весь день, участвовать в подведении итогов и занести результаты в протокол. Кто-то с камерой сидит, другие – по обстоятельствах. Подойдите к человеку и скажите: слушай, вот я тебе пять тыщ даю, иди отдохни, вечером приходи за протоколом, мы тебе его отдадим», – говорит лектор.

В случае, когда попадаются «идейные наблюдатели», комиссия коллегиально принимает решение не удовлетворять «всяких незаконных требований».

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