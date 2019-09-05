Путин обвинил Зеленского в "преследовании оппозиции" из-за Медведчука

Российский президент заявил, что новые власти в Киеве «рискуют наступить на те же грабли, на которые наступало прежнее украинское руководство».

Российский президент Владимир Путин объявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – за жизнь» получает зарубежное финансирование – это «преследование оппозиции».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В частности, Путин заявил, что такого заявления не видел, но «если оно было – это значит действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же грабли, на которые наступало прежнее украинское руководство в лице бывшего президента господина Порошенко».

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«Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции – то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, а это так и есть – это парламентская оппозиция, имеющая за собой доверие значительного количества избирателей и подверженная в ходе демократических выборов и голосования», - сказал Путин.

По его мнению, было бы странно, если бы началось «какое-то закручивание гаек в этом смысле».

Он подчеркнул, что представители этой партии «не бегают по площадям, не требуют невозможного, работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона».

«Было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав», - сказал Путин.

Как известно, 31 августа президент Владимир Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины" заявил о наличии информации об объемах и источниках финансирования партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и телеканалов, связанных с ее представителями, и это станет «очень громким историей».

«Партия Медведчука, там есть еще большой вопрос, это его партия, или там временное объединение и кто они такие. Есть большой вопрос, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша (наличности - УНИАН), откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», - заявил Зеленский.