В российском селе дети вынуждены учиться в здании больницы

В 2013 году на капитальный ремонт в школе было выделено 25 миллионов рублей, но сейчас в ней начал проваливаться потолок.

Власти Молчановского района Томской области закрыли здание школы в деревне Суйга из-за угрозы жизни и здоровью учеников, а самих школьников перевели учиться в местную больницу.

Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава района Юрий Сальков.

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"В школе села Суйга учится 67 учеников. (В ней потолок) проваливается, но еще не упал. Есть проблемы с перекрытиями. Пока ограничили там пребывание детей и людей в целом", - сказал Сальков.

Сейчас в здании учебного заведения идет обследование, оно завершится к середине сентября. Отмечается, что в 2013 году на капитальный ремонт в школе было выделено 25 миллионов рублей.

Уроки детям перенесли в крыло местной больницы. Для безопасности школьников его оградят от основного здания медучреждения, чтобы ученики не контактировали с больными. Также рассматривается вопрос о том, чтобы отдать все площади медучреждения школьникам, а медиков и пациентов перевести в здание поменьше.

Сальков отметил, чтобы дети могли поесть, будет увеличена одна из перемен до 40 минут, а школьников, живущих далеко от медучреждения, обещают развозить на обед по домам.

Как сообщал УНИАН, в российском Зеленограде (административный округ Москвы) ребенок покончил с собой в день школьной линейки.