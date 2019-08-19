В России недовольный лечением пациент выследил и избил врача
03:03, 19 августа 2019Русский міръ
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У мужчины накопились претензии к качеству медицинского обслуживания.
Россиянин сломал врачу нос за некачественное лечение / фото Pietro Izzo via Flickr
В Москве пациент избил заведующего глазным отделением больницы.
По информации телеканала РЕН ТВ, мужчина в течение нескольких недель находился в медицинском учреждении на лечении, был выписан, однако остался недоволен качеством обслуживания.
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Отмечается, что сначала он направил жалобу в Минздрав России, а затем обратился к завотделением с требованием компенсации за некачественное лечение в размере от одного до трех миллионов рублей.
Впоследствии он выследил врача и избил его, когда тот шел в бассейн. У пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга, а также оказался сломан нос.
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