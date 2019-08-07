Снял с велосипеда и швырнул о землю: в РФ мужчина расправился с ребенком на детской площадке (видео)

Ребенок катался по площадке на велосипеде и случайно наехал на другого ребенка.

В Северодвинске Архангельской области Российской Федерации мужчина жестоко расправился с ребенком, который случайно наехал на велосипеде на другого ребенка.

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Соответствующее видео выложили в сеть.

"Озверевший "яжеотец" избил ребенка на детской площадке в Северодвинске. Мальчик катался на велосипеде и случайно наехал на другого ребенка, за которого и "отомстил" отец", –подписали видео в сети.

На ролике видно, как ребенок катался по площадке на велосипеде и случайно наехал на другого ребенка. После этого мужчина сорвал его с велосипеда, поднял вверх и со всей силы бросил о землю. За пострадавшего сразу заступились другие взрослые.

Как сообщал УНИАН, в одном из отелей Нижнего Новгорода 29-летняя россиянка избила сына хоккейной клюшкой и ввела ему инъекцию обезболивающего и димедрола, пытаясь изгнать из ребенка бесов.