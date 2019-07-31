Россиянка изгоняла бесов из 12-летнего мальчика хоккейной клюшкой

12-летнего мальчика в синяках обнаружили в номере спустя сутки. Все это время он провел без еды и воды.

В одном из отелей Нижнего Новгорода 29-летняя россиянка избила сына хоккейной клюшкой и ввела ему инъекцию обезболивающего и димедрола, пытаясь изгнать из ребенка бесов.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Читайте такжеВ РФ мужчина решил разобраться с ненавистными кредиторами с помощью топора

По версии следствия, женщина связала ребенка вечером 25 июля, несколько раз ударила хоккейной клюшкой, а затем ввела инъекцию. «Комсомольская правда» уточняет, что мать вкалывала ребенку обезболивающее и димедрол, чтобы он не плакал и не привлекал внимание персонала отеля. После избиения женщина сбежала.

По информации издания, 12-летнего мальчика в синяках обнаружили в номере спустя сутки. Все это время он провел без еды и воды. Рядом с ним была обнаружена хоккейная клюшка. Сначала ребенок утверждал, что получил травмы в результате игры в хоккей. Затем мальчик признался, что его избила мать, которая якобы изгоняла из него бесов.

Мать ребенка задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело.