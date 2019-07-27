Путин с мемориальной табличкой пошел на дно Финского залива

Это погружение стало уже второй экспедицией на морское дно для Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин начал погружение на дно Финского залива у острова Большой Тютерс. Как сообщают российские СМИ, Путин находится в батискафе C-Explorer 3.11. Читайте также"Они готовят революцию": российский политик спрогнозировал новую "Болотную площадь" в Москве Сообщается, что Владимир Путин примет участие в установке мемориальной таблички на затонувшей в 1942 году подводной лодке Щ-308 "Сёмга". На памятной доске выгравированы имена всех 39 членов экипажа подлодки. Отметим, это погружение стало уже второй экспедицией на морское дно для Владимира Путина. В августе 2015 года в честь 170-летия Русского географического общества президент РФ спустился в батискафе к затонувшим в Чёрном море кораблям XI века.

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