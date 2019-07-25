В России оштрафовали активиста за цитату о "сказочном Путине"
В России суд признал активиста Игоря Горланова виновным в неуважении к власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
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Об этом сам Горланов сообщил в Telegram. Адвокаты активиста хотят обжаловать решение о штрафе.
По словам Горланова, суд отказался признать президента России потерпевшим и не удовлетворил ходатайство о его вызове в суд.
Дело в отношении Горланова возбудили после публикации в соцсети ВКонтакте новости о жителе Новгородской области Юрии Картыжеве. К своим постам он добавил текст, частью которого было словосочетание «Путин - сказочный *******».
Предполагается, что Картыжев стал первым оштрафованным по статье за неуважении к власти.
Горланов написал ту же фразу, что и Картыжев, и прикрепил видео с выступлением Путина, где президент говорит: «Сейчас же не 37-й год, правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете, черный воронок за тобой завтра не приедет».
Юрий Картыжев за публикацию в соцсети был оштрафован на 30 тысяч рублей (около 12 тыс. грн по актуальному курсу). В конце июня он подал жалобу на решение в Европейский суд прав человека.
Как сообщал УНИАН, в апреле в РФ запустили протестный флешмоб о «сказочном Путине».