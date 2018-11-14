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«Роскосмос» показал концепт космического корабля с ядерным двигателем – в сети заметили его сходство с кораблем из «Аватара» (видео)

20:42, 14 ноября 2018
Русский міръ
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Пользователи сети увидели нечто знакомое в российском концепте корабля с ядерным двигателем / Скриншот - Youtube, Телестудия Роскосмоса

«Роскосмос» показал концепт космического корабля с ядерной установкой нового класса. Интернет пользователи, однако, заметили, что общий облик корабля подобен межзвездному космическому кораблю из американского фантастического фильма «Аватар» Джеймса Кемерона.

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Видео с моделью корабля было выложено на Youtube-канале «Телестудия Роскосмоса» 7 ноября. В ролике утверждалось, что сегодня в России работают над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями — «ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи».

Пользователь Youtube под ником Vlad UA заметил сходство российских наработок с кораблем из «Аватара» и опубликовал соответствующее видео, в котором совместил кадры из фильма с анимацией российской госкорпорации.

Кадры из кинофильма "Аватар" 2009 года / Youtube, Vlad UA
Кадры из видео "Роскосмоса" / Скриншот - Youtube, Телестудия Роскосмоса

Как сообщал УНИАН, глава «Исследовательского центра имени Н. В. Келдыша» Владимир Кошлаков рассказал, что Россия строит ракету с ядерным двигателем, которую можно будет использовать для космических миссий на Марс и за его пределами.

При этом он назвал США главным российским конкурентом. А изобретателя и бизнесмена Илона Маска он раскритиковал за использование «устаревших технологий», которым не место в будущем космических путешествий.

В феврале сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин показал в Facebook концепт «Российский солдат будущего». Тогда пользователи соцсетей обратили внимание на то, что представленный дизайн имеет очевидные сходства с дизайном оперативника из компьютерной игры Ghost Recon: Future Soldier.

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Теги: #космос#Роскосмос