Курил в постели, гад: россиянин обвинил кота в поджоге квартиры

Спасатели эвакуировали 14 соседей, в том числе троих детей.

В одном из микрорайонов Нижнего Новгорода Российской Федерации произошло возгорание в квартире - владелец жилья обвинил в случившемся кота.

Об этом со ссылкой на источник в региональном МЧС сообщает портал Выкса.рф.

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По их данным, загорелась квартира на четвертом этаже, принадлежащая 45-летнему мужчине. Сотрудников МЧС вызвали соседи, заметившие возгорание.

Спасатели эвакуировали 14 соседей, в том числе троих детей. В тушении пожара были задействованы 17 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

В результате пожара полностью выгорела комната, сам хозяин отравился угарным газом и был доставлен в больницу.

По свидетельству очевидцев, владелец жилья в момент пожара находился в неадекватном состоянии и эмоционально заявлял спасателям, что курил не он сам, а его кот.

Как сообщал УНИАН, в Саратове (Россия) водитель попытался свалить вину на собаку после того, как протаранил припаркованный автомобиль. Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП водитель был госпитализирован.