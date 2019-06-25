"Путин л*х": в Москве известного блогера задержали за провокационный плакат

В мае 2017 года Соколовского приговорили к трем с половиной годам условно.

В ночь на 25 июня в Москве задержали известного видеоблогера Руслана Соколовского, который вышел на Красную площадь с плакатом «Путин лох», протестуя таким образом против закона о неуважении к власти.

Об этом сообщает Meduza.

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По данным «ОВД-Инфо», блогера отпустили из полиции около 03:00 ночи. Составлен ли на него протокол об административном нарушении, неизвестно.

Напомним, в мае 2017 года Соколовского приговорили к трем с половиной годам условно из-за публикации видео, в котором он играет в игру Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови.

Блогера признали виновным по трем уголовным статьям: об экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании специальных технических средств для негласного получения информации. Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно. Впоследствии суд снял с него судимость из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме.

Как сообщал УНИАН, в Москве силовики 12 июня задержали как минимум 549 участников несанкционированной властями протестного шествия против практики фабрикации уголовных дел.