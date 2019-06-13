На акции протеста в Москве задержали более полутысячи человек

Среди задержанных есть люди, которые не принимали участия в митинге, но случайно оказались рядом.

В Москве силовики 12 июня задержали как минимум 549 участников несанкционированной властями протестного шествия против практики фабрикации уголовных дел.

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Об этом сообщает российский ресурс «ОВД-Инфо». По информации издания, большинство задержанных отпустили, однако на ночь в отделениях полиции остались четыре человека.

Отмечается, что среди задержанных есть люди, которые не принимали участия в акции. Одна из задержанных, Мария Ровінська, рассказала «МБХ медиа», что они с друзьями просто сидели в саду «Эрмитаж» на фонтане, когда их задержали. На всех составили протоколы.

Другой задержанный, Георгий Миронов, рассказал, что он чиновник, и также не принимал участия в митинге. Он с девушкой шел в ресторан, когда его задержали. Впоследствии на него тоже составили протокол за участие в несанкционированной акции.

Напомним, поводом для акции 12 июня стал арест журналиста-расследователя издание «Медуза» Ивана Голунова. Против него пытались сфабриковать дело по обвинению в распространении наркотиков.

Участники пришли на акцию в майках с надписью «Свободу Голунову», а также раздавали листовки с фамилиями людей, обвиненных в торговле наркотиками, хотя на самом деле они занимались активной общественной деятельностью. В листовках также упоминались граждане Украины, в частности, Владимир Присич.

Кроме того, некоторые участники акции пришли с плакатами в поддержку Олега Сенцова, Александра Кольченка, крымских татар и украинских военнопленных моряков.

Власть не дала согласия на проведение митинга, его участники начали массово задерживать.