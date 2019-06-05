Унесли три мешка плат: в России с завода украли оборудование для космической техники

Во время майских праздников неизвестные похитили с территории российской корпорации «Энергия» дорогостоящее оборудование для космической техники.

В России в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» и похитила оборудование.

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Об этом РБК рассказал источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие. "Проникновение было зафиксировано камерами наблюдения", - уточнил он.

Пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко подтвердил эту информацию. По его словам, "все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения". Другие подробности произошедшего и размер ущерба Устименко раскрывать отказался, объяснив это тем, что полиция еще ведет доследственную проверку.

По словам источника российского издания, речь идет о краже электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетического модуля, предназначенного для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией и швейцарских приборов.

«Унесли три мешка плат. После этого инцидента вышло распоряжение генерального директора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию», - добавил он.

Стоимость похищенного оценить достаточно сложно, так как отечественная плата space-класса может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей, отметил директор конструкторской компании «Космокурс» Павел Пушкин. «При этом реализовать их за эти деньги не получится, они ценны специальной стойкостью, которая только в космосе нужна», - добавил он.

Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров полагает, что, учитывая высокую стоимость электроники космического назначения, ущерб может достигать десятков миллионов рублей.