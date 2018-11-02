В России мужчина украл и продал 18 тонн шоколада из-за долгов

54-летний водитель-экспедитор, являющийся материально-ответственным лицом, нанес ущерб на сумму около 2,5 млн рублей (около 1 млн гривень по текущему курсу).

В России водитель-экспедитор вывез более 18 тонн шоколада на грузовике с прицепом с автостоянки, который позднее продал для уплаты долгов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Об этом сообщает РИА «Новости». Преступление было совершено в августе 2016 года. Отмечается, что 54-летний водитель-экспедитор, являющийся материально-ответственным лицом, нанес ущерб на сумму около 2,5 млн рублей (около 1 млн гривень по текущему курсу).

«Следственным управлением УМВД России по Саранску окончено предварительное расследование уголовного дела. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу», - заявила Волк.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве мужчина ограбил витрину магазина с шоколадом. При этом помещение магазина мужчина не покидал. Полицейские, приехавшие на вызов, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что вор спрятался под одной из полок магазина.