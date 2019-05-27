"Я вам голову сломаю": в России внук депутата угрожал учителю (видео)

По словам родителей учащихся, мальчик постоянно устраивает подобные сцены, дерется, оскорбляет детей и взрослых.

В Вологде Российской Федерации учащийся второго класса школы №3 во время урока вскочил и начал угрожать своему однокласснику, а затем своей учительнице, пообещав «сломать ей голову».

Видео со школьных камер наблюдения опубликовало издание Newsvo.

На кадрах мальчик, одетый в кадетскую форму, сначала подошел к сверстнику за первой партой и замахнулся кулаком со словами: «Голову сломаю!».

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После того, как педагог попыталась усмирить его словам, второклассник подошел к женщине и начал угрожать, что и ей «сломает голову», после чего ударил ее по руке.

В ответ преподавательница заявила, что «даже руки пачкать об него не будет». После этого ребенок немного успокоился и ушел на свое место.

Один из родителей рассказал интернет-газете, что этот ученик постоянно устраивает подобные сцены, дерется, оскорбляет детей и взрослых. Решение поставить в классе камеры за собственные деньги приняли родители остальных учеников, чтобы доказать неадекватное поведение ребенка.

Издание отмечает, что мальчик - внук областного депутата от «Единой России» в областном законодательном собрании, директор школы - член городской Думы и также состоит в этой партии.

По мнению родителей, именно это причина того, что руководство учебного заведения никак не реагирует на их жалобы.

Как сообщал УНИАН, одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока Российской Федерации устроили флешмоб в БДСМ-костюмах в школе по случаю окончания школы.