Ведущий российского канала послал украинского эксперта "в ж*пу" в прямом эфире (видео)

Украинский эксперт задал вопрос «Что, не было голодомора, что ли?», на что телеведущий ответил: «Идите в жопу отсюда. Все. Свободен!».

Телеведущий Сергей Михеев выгнал украинского эксперта из студии во время эфира политического ток-шоу «Кто против?» и послал его «в жопу».

Запись выпуска опубликована на YouTube-канале «Россия 24».

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Во время прямого эфира обсуждалось фото из музея холокоста.

«Что, не было голодомора, что ли?» - уточнил один из украинских экспертов в ответ на размышления ведущего. Михеев с криками выгнал эксперта. «Идите в жопу отсюда. Все. Свободен, свободен!» - прокричал Михеев вслед гостю.

«Мне это надоело. Стоит, что-то бубнит, бубнит. Украинский философ. Считаю, что так можно, потому что или участвующие уважают хоть немножко друг друга. Или пусть, если он такой умный, то там где-нибудь кому-нибудь читает лекцию. Откроет в унитазе бачок и пусть читает туда лекции по украинской философии», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Жириновский хочет создания «временного правительства Украины» с Азаровым.