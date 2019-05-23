Ведущий российского канала послал украинского эксперта "в ж*пу" в прямом эфире (видео)
Телеведущий Сергей Михеев выгнал украинского эксперта из студии во время эфира политического ток-шоу «Кто против?» и послал его «в жопу».
Запись выпуска опубликована на YouTube-канале «Россия 24».
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Во время прямого эфира обсуждалось фото из музея холокоста.
«Что, не было голодомора, что ли?» - уточнил один из украинских экспертов в ответ на размышления ведущего. Михеев с криками выгнал эксперта. «Идите в жопу отсюда. Все. Свободен, свободен!» - прокричал Михеев вслед гостю.
«Мне это надоело. Стоит, что-то бубнит, бубнит. Украинский философ. Считаю, что так можно, потому что или участвующие уважают хоть немножко друг друга. Или пусть, если он такой умный, то там где-нибудь кому-нибудь читает лекцию. Откроет в унитазе бачок и пусть читает туда лекции по украинской философии», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Жириновский хочет создания «временного правительства Украины» с Азаровым.