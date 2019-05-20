Жириновский хочет создания «временного правительства Украины» с Азаровым

Лидер ЛДПР считает, что Путин правильно сделал, что не поздравил президента Украины.

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что РФ должна вместо поздравления президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией создать "временное правительство" на оккупированном Донбассе во главе с экс-премьер-министром Николаем Азаровым.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский объявил о роспуске Рады, но нужно еще было арестовать депутатов, которые делали ему замечания о русском языке», - считает Жириновский.

«Президент Путин правильно сделал, что не поздравил Зеленского. Мы вообще не должны признавать выборы в Украине, ЛДПР такой проект постановления в Госдуму уже внесла. Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей Л/ДНР, но и всех украинцев», - заявил лидер ЛДПР.

Как сообщал УНИАН, в России за несколько дней до президентских выборов в Украине фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления об их непризнании.

В заявлении указано, что выборы в Украине состоялись якобы с применением "грязных избирательных технологий", что является "грубым нарушением международно-правовых принципов и норм, которые лежат в основе организации и проведения демократических выборов".