Россиянин "заминировал" Шереметьево, чтобы найти жену и успеть на рейс

Перед посадкой в самолет житель Брянска Алексей Кожин потерял супругу, которая вдобавок не отвечала на телефон.

Житель Брянска сообщил о минировании аэропорта Шереметьево, чтобы найти потерявшуюся жену и не опоздать на рейс.

Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Рейс «заминировал» 62-летний Алексей Кожин, который 15 мая должен был вылететь с женой на отдых в Анталью

Перед посадкой в самолет Кожин, стоя возле 50-го выхода, потерял супругу, которая вдобавок не отвечала на телефон.

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«Помните чувство, когда очередь уже подходит к кассе, а мама куда-то отошла? Вот и Кожин запаниковал - и зачем-то спросил у стюарда: «А если я скажу, что у меня бомба, вылет же задержат?» Заряженный, как вы понимаете, вопрос», - говорится в сообщении.

Из-за ложного сообщения о минировании рейс задержали, их с женой допросили и составили на мужа протокол, после чего супружеская пара все-так улетела в Турцию.

Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.