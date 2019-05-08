Катастрофа в Шереметьево: СМИ опубликовали переговоры пилотов и авиадиспетчеров

Пилоты сообщили, что самолет "горит в молнии".

Во время переговоров пилотов Sukhoi Superjet 100 с аэропортом они попросили аварийное приземление и сообщили, что в самолет попала молния.

Расшифровку переговоров опубликовало издание Baza.

В ней пилот Денис Евдокимов сообщает о удар молнией и называет его несущественным. Затем экипаж передает в аэропорт сигнал Pan-Pan. Он означает, что существует конкретная угроза, но немедленная помощь не нужна, ведь угрозы жизни людей и целостности самолета нет. В более серьезных случаях пилоты используют сигнал Mayday.

"Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврата. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", - говорил командир воздушного судна.

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Позже пилот уточнил, что кроме потери радиосвязи произошла потеря автоматического управления самолетом.

Во время захода самолета на посадку сотрудник аварийных служб Шереметьево сказал "Смотри! Ой, б**", после чего констатировали пожар в самолете.

Вскоре становится известно, что на место отправили только одну пожарную машину.

"Пожарная машина, разрешаем выезд на полосу 24 в аварийного судна", - сказал один из сотрудников.

После этого специалист говорит несколько фраз. А потом заявляет, что видит "сильный дым и языки пламени". Поэтому он попросил вызвать "дополнительные силы гарнизона и скорую помощь".

Часть переговоров:

— Следую к месту, наблюдаю, сильный черный дым и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь

— Приняли, вызываем

— Доложите обстановку, что случилось?

— Мы на месте

— Силы прибыли, работают на 3-ий стрела и 10-ый стрела, и с первого старта подано

— Прибыли к месту, поданы лафетные стволы

— Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям

Далее обсуждается процесс тушения пожара и эвакуация пассажиров.

"Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, один погибший находится рядом с самолетом", - сказал один из сотрудников аварийных служб Шереметьево.

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Разговор заканчивается просьбой привезти людей, которые не пострадали в специально подготовленную комнату, где их ждали полицейские и психологи.

Напомним, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, вечером 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку. В России официально сообщили о 41 погибшем, еще 10 человек госпитализированы.